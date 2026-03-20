Menoncello è candidato all'MVP del Sei Nazioni per il terzo anno consecutivo. Dopo aver vinto il premio nel 2024 e arrivato secondo nel 2025, il centro dell'Italia punta ora alla conquista del riconoscimento anche quest’anno. La sua presenza in campo e le prestazioni sono state decisive per la sua candidatura. La sua partecipazione continua a essere al centro delle discussioni nel torneo.

Per il terzo anno consecutivo Tommaso Menoncello è tra i candidati al premio di MVP del Sei Nazioni: nel 2024 lo ha vinto, nell’anno del miglior torneo della storia azzurra, nel 2025 invece è arrivato secondo dietro il francese Bielle-Biarrey, anche quest’anno tra i candidati dopo essere stato il metaman del torneo con 9 marcature in 5 partite. Si rinnova quindi la sfida tra due dei talenti più cristallini del rugby europeo, entrambi giovanissimi: 23 anni Menoncello, 22 Bielle-Biarrey. Gli altri due candidati sono l’ala della Scozia Kyle Steyn e il centro irlandese Stuart McCloskey, sorpresa del torneo dopo essere diventato titolare a causa della squalifica di Bundee Aki. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Menoncello, il tris è servito: candidato all'MVP del Sei Nazioni per il terzo anno di fila

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