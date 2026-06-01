La cantante supporta in pieno la scelta del figlio che si è appena diplomato e sta per iniziare l' Università a New York Sulle orme di mamma

Da iodonna.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La figlia di Jennifer Lopez e Marc Anthony, di 18 anni, ha annunciato di aver cambiato nome in Oskar, scegliendo di identificarsi come uomo. La ragazza ha appena conseguito il diploma e si prepara a trasferirsi a New York per frequentare l’università. La cantante ha espresso il suo supporto alla decisione del figlio, sottolineando di essere al suo fianco in questa nuova fase.

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N uova vita per Emme Maribel Muñiz, figlia di Jennifer Lopez e Marc Anthony. La ragazza, 18 anni, ha deciso di cambiare identità di genere, e di farsi chiamare Oskar. La scelta è emersa durante la cerimonia di diploma alla scuola superiore Windward, lo scorso 28 maggio. A supportarlo pienamente, la madre, che non ha perso una giornata così importante, il fratello gemello Max, e Finn Affleck, terzogenito di Ben Affleck e Jennifer Garner (che è nato Seraphine e che poi ha intrapreso un percorso analogo a quello di Oskar). La dedica d’amore di Jennifer Lopez per i 18 anni dei suoi gemelli Emme e Max X Leggi anche › Jennifer Lopez: zero alcool dal 1998 e una routine da 1 milione di dollari l’anno per il suo corpo Jennifer Lopez e la nuova vita del figlio Oskar. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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