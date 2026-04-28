' Il treno della scelta' sulle orme di Silver Sirotti | premiata la quarta della primaria Matteotti

In occasione della festa della Liberazione, la classe quarta della scuola primaria Matteotti dell’istituto comprensivo Carmen Silvestroni ha partecipato al concorso promosso dal Comune di Forlì nella sezione “Il dovere della memoria”, vincendo il primo premio. Il progetto, intitolato “Il treno.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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