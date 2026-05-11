Domani, 12 maggio, si terrà il matrimonio tra l’attrice e il personal trainer, con una cerimonia prevista in provincia di Perugia. L’evento sarà intimo, con pochi invitati, ma si svolgerà su due giorni di festeggiamenti. La notizia è stata confermata dopo settimane di attesa, e l’annuncio è stato condiviso dalla giornalista Francesca Fagnani.

Annunciato a lungo ora è realtà, c’è una data. Domani 12 maggio, in provincia di Perugia, Micaela Ramazzotti sposerà Claudio Pallitto, il personal trainer con cui è legata dal 2023. A celebrare l’unione sarà Francesca Fagnani. Il feeling tra l’attrice e la giornalista è stato evidente durante l’intervista nell’ultima stagione di “ Belve “. A riportare la notizia è Il Messaggero: “Sarà una cerimonia intima, con pochi invitati ma prevederà due giorni di festa”. Durante l’intervista a “Belve” Fagnani aveva chiesto: “Lei annuncia sempre il matrimonio con Claudio ma non vi sposate mai?” e Ramazzotti allusiva: “Ma non si trovano le carte del divorzio! Saranno disperse nel mare di Livorno insieme a qualche testa di Modigliani.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francesca Fagnani celebra il matrimonio tra Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto: “Sarà una cerimonia intima, con pochi invitati ma prevederà due giorni di festa”

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