La Bellezza dell’essere fragile

Un commento sulla fragilità afferma che questa permette di accettare un mondo difficile da restare umani. La riflessione è stata fatta durante un evento a Udine, in Italia, il 1° giugno 2026. La frase evidenzia come la fragilità possa contribuire a una maggiore comprensione e accettazione delle difficoltà quotidiane, sottolineando un punto di vista che valorizza l’aspetto umano e vulnerabile dell’individuo.

Ho imparato nel tempo della mia “ vita “ che tutto e` passeggero. I bei momenti, le emozioni, le persone, i fiori. La vita mi ha insegnato che l’amore è in qualsiasi azione che si compie, nel donare come pure nell’accettare il dolore che lascia. Ho imparato che la vulnerabilita` e` sempre la scelta giusta perche´ e` facile essere insensibili in un mondo che rende tanto difficile restare umani. Ho imparato che il numero “ 2 “ sta in tutte le cose. La vita e morte. Il dolore e la gioia. Salato e dolce. Io e te! Il numero “ 2 “ è l’equilibrio perfetto dell’universo: Il cielo e il mare, Marito e Moglie, Un uomo e una Donna! Insomma rende la vita bellissima, rende i nemici amici, amici gli estranei. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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LA BELLEZZA DELLA FRAGILITÀ

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