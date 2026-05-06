Con l’arrivo della primavera molte persone notano che le unghie risultano più fragili rispetto all’inverno, periodo in cui le basse temperature le indeboliscono. Questa condizione può favorire sfaldamenti e rotture, lasciando le unghie meno resistenti. Alcuni scelgono di integrare con prodotti specifici per rinforzarle, anche se l’efficacia dipende dalla situazione individuale.

F inito l’inverno le unghie non sono proprio in forma? Succede più di quanto si pensi. Perché le basse temperature tendono a sfaldarle e a romperle rendendole quindi più deboli. A ciò si aggiungono poi i danni causati da detersivi e acqua che danneggiano ulteriormente la matrice ungueale e la barriera che protegge le unghie. In questi casi, l’integratore specifico può essere molto utili. Unghie e invecchiamento, cosa cambia con l’età e come mantenerle sane X Leggi anche › Unghie, è tendenza “your nails but better”: unghie naturali, ma perfette Unghie fragili e che si sfaldano, cosa vuol dire?. Le unghie fragili e che si sfaldano sono dovute a un insieme di fattori che incidono sulla struttura della lamina ungueale.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In primavera le unghie possono essere più fragile a causa dell'inverno concluso. Rinforzarle con gli integratori può essere un'idea. Ma dipende dai casi

Notizie correlate

Ma gli integratori alimentari possono prevenire le allergie in primavera? Risponde l’espertoLa primavera è conosciuta come la stagione della rinascita della natura, ma per tantissime persone coincide anche con l’inizio dei fastidiosissimi...

«Isola greca rischia di essere attaccata», l'allarme della Nato. Ecco quali possono essere colpite dai missili iranianiLe vacanze nelle stupende isole della Grecia? Potrebbero non essere così tranquille nel 2026.

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Quale sarà la manicure più elegante e naturale della primavera 2026?; Come crema chantilly, gli smalti che addolciscono le manicure di stagione sono chiari e luminosi.

Unghie fragili e che si sfaldano? Gli integratori giusti per rinforzarle«La fragilità ungueale è spesso il risultato di un’alterazione della struttura della lamina, composta principalmente da cheratina. Nel momento in cui questa struttura si altera, le unghie diventano ... iodonna.it

Cosa sono le expensive nails e come ricreare il trend quite luxury della primavera estate 2026Le expensive nails sono le unghie minimal e chic di tendenza questa primavera estate, una manicure raffinata e dalle vibes quite luxur ... dilei.it