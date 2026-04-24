L’hanami, tradizione giapponese che celebra la fioritura dei ciliegi, è diventato un gesto noto anche al di fuori dei confini orientali. Più che un semplice rituale, rappresenta un invito a fermarsi e apprezzare la bellezza del momento presente. Negli ultimi anni, il concetto si è diffuso anche in Occidente, portando molte persone a dedicare del tempo alla contemplazione dei fiori di ciliegio durante il loro massimo splendore.

I l termine hanami è stato sdoganato negli ultimi anni. Il godersi il momento di massima fioritura, e splendore, dei fiori di ciliegio è un concetto ben conosciuto anche in Occidente, e spesso messo in pratica anche da noi. Ma di che cosa si tratta esattamente? E, sopratutto, cosa c’entra questa magnifica fioritura? Giappone, la magia dei ciliegi in fiore: il rito dell’Hanami tra bellezza e buon auspicio X Leggi anche › Addio al Festival dei ciliegi sul monte Fuji: il Giappone è costretto a cancellarlo Hanami, non un semplice “guardare i fiori”. Come spesso capita con le paroli giapponesi, dietro a un termine c’è molto di più. Se infatti letteralmente il termine hanami significa appunto “guardare i fiori”, in realtà dietro si nasconde una filosofia di vita non indifferente.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Come mettere in pratica nella quotidianità la bellezza dell'hanami? Dietro la fioritura dei ciliegi c’è molto più di un rituale: l’hanami è un invito a rallentare e cogliere la bellezza dell’istante

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