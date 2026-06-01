La battaglia contro la leucemia Francesco non ce l' ha fatta | la sua ultima volontà trasforma la solidarietà in speranza

Francesco Pieraccini, che da due anni combatteva contro una leucemia linfoblastica a cellule T, è deceduto nei giorni scorsi. La sua ultima volontà ha trasformato la solidarietà in un gesto di speranza, lasciando un segno tra le molte persone che avevano seguito la sua storia. La sua morte ha suscitato grande commozione tra amici e sostenitori, anche attraverso i social media.

Francesco Pieraccini non ce l'ha fatta. Il cuore del giovane che da due anni lottava contro una forma aggressiva di Leucemia Linfoblastica a cellule T si è spento nei giorni scorsi, portando con sé un profondo velo di commozione tra i tantissimi che, anche solo virtualmente, avevano incrociato la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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