Nell’Aula del Senato si è acceso un acceso confronto tra esponenti politici, trasformandosi in un vero e proprio scontro istituzionale. La discussione ha riguardato questioni legate alla governance della Rai e all’organizzazione dei lavori parlamentari, generando tensioni e momenti di forte divergenza tra le forze politiche presenti. La situazione ha portato a un clima di caos che ha coinvolto i rappresentanti di diversi schieramenti.

Tensione alle stelle nell’Aula del Senato, dove il confronto politico si è trasformato in un duro scontro istituzionale durante la discussione su temi legati alla governance Rai e all’organizzazione dei lavori parlamentari. Un clima acceso che ha portato alla sospensione temporanea della seduta e a un botta e risposta dai toni particolarmente duri tra maggioranza e opposizione. Al centro della polemica la gestione della seduta da parte della vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, finita nel mirino delle opposizioni dopo una serie di richiami all’ordine e interruzioni degli interventi. A infiammare ulteriormente il dibattito sono state le parole della capogruppo di Italia Viva, Raffaella Paita, che ha attaccato duramente la conduzione dei lavori, dando il via a una nuova fase di scontro politico.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “La Ronzulli? È una La Russa che non ce l’ha fatta!”. Scontro totale in Parlamento: è caos

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