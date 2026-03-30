Achille Polonara ha ripreso gli allenamenti in palestra dopo aver combattuto contro la leucemia. La notizia è stata comunicata tramite un video condiviso sui social, che mostra il giocatore in azione durante una sessione di allenamento. La sua ripresa segna un passo importante nel percorso di recupero e ritorno alle attività sportive.

Achille Polonara è tornato ad allenarsi in palestra. A sorpresa e con un video postato sui social, l’ala azzurra ha mostrato agli appassionati una decina di secondi del suo allenamento in cui tira a canestro al PalaSerradimigni di Sassari, squadra che l’ha messo sotto contratto alcuni mesi fa, dopo la diagnosi della leucemia mieloide acuta. Polonara è fermo da quasi un anno dopo essere stato costretto allo stop a causa della malattia, per cui è stato necessario un trapianto di midollo osseo. Il cestista si era sottoposto, giovedì 25 settembre, al trapianto di midollo necessario nella sua battaglia contro la leucemia mieloide. Trapianto possibile soltanto grazie a una ragazza americana, compatibile al 90%, che lo stesso Polonara aveva ringraziato nelle settimane successive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il ritorno di Polonara: l’azzurro di nuovo in campo dopo la battaglia contro la leucemia – Video

Articoli correlati

Leggi anche: Achille Polonara e la leucemia: «Mi manca un’operazione. E non mi sento più invincibile»

Leggi anche: Achille Polonara: “Quando mi dissero leucemia crollai. Oggi so quanto vale un gelato coi miei figli”