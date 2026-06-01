Kvaratskhelia dopo la Champions si rifiuta di rispondere a una domanda in russo | Non lo parlo

Dopo aver vinto la Champions League per la seconda volta consecutiva con il PSG, Khvicha Kvaratskhelia è stato interrogato in russo, ma ha risposto di non parlare quella lingua. La domanda riguardava probabilmente aspetti legati alla competizione o alla sua esperienza, ma il giocatore ha evitato di fornire una risposta. Non sono state rilasciate dichiarazioni aggiuntive né chiarimenti sul motivo del rifiuto.

Dopo aver vinto per la seconda volta di fila la Champions League col PSG, Khvicha Kvaratskhelia ha ricevuto una domanda in russo, ma si è rifiutato di rispondere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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