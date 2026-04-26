Sinner rifiuta di rispondere alla domanda su Alcaraz in conferenza a Madrid | È una questione personale

Durante la conferenza stampa a Madrid, il tennista italiano ha evitato di rispondere a una domanda riguardante il suo rivale spagnolo. Ha dichiarato che si trattava di una questione personale, senza fornire ulteriori dettagli. Il giocatore spagnolo, infatti, ha dovuto saltare sia gli Internazionali di Roma che Roland Garros a causa di un grave infortunio al braccio destro.

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