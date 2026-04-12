Fabregas non vuole rispondere alla domanda sullo schema di gioco del Como | No non te lo racconto

Durante una conferenza stampa, il calciatore ha evitato di fornire dettagli sullo schema di gioco utilizzato dal Como nella partita contro l'Inter, rispondendo semplicemente di non voler condividere questa informazione. La risposta ha sorpreso i presenti, poiché la domanda riguardava specificamente il sistema tattico adottato dalla squadra. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o chiarimenti sul motivo di questa scelta.