Fabregas non vuole rispondere alla domanda sullo schema di gioco del Como | No non te lo racconto
Durante una conferenza stampa, il calciatore ha evitato di fornire dettagli sullo schema di gioco utilizzato dal Como nella partita contro l'Inter, rispondendo semplicemente di non voler condividere questa informazione. La risposta ha sorpreso i presenti, poiché la domanda riguardava specificamente il sistema tattico adottato dalla squadra. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o chiarimenti sul motivo di questa scelta.
Cesc Fabregas spiazza il giornalista in diretta e non risponde a una chiara domanda sul sistema di gioco adottato dal Como contro l'Inter: "No, non te lo racconto, scusami".🔗 Leggi su Fanpage.it
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