Gli Usa intercettano due missili iraniani lanciati contro la base di Diego Garcia Teheran | No a cessate il fuoco guerra deve finire in modo permanente

Gli Stati Uniti hanno intercettato due missili iraniani lanciati contro la base di Diego Garcia, situata nell'Oceano Indiano. Teheran ha dichiarato di non volere un cessate il fuoco e ha affermato che la guerra deve terminare in modo permanente. La tensione tra Iran e le forze occidentali si è intensificata con questo nuovo episodio.

La Repubblica islamica minaccia gli Emirati: "Colpiremo se attaccherete nostre isole". Israele annuncia una nuova ondata di attacchi contro il regime. La Casa Bianca: "Trump vuole vittoria totale e definitiva" "Fin dal primo giorno dell'Operazione 'Epic Fury', il presidente Trump ha delineato chiaramente gli obiettivi delle Forze Armate statunitensi per porre fine alla minaccia del regime terroristico iraniano". Lo scrive su X la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, rilanciando un precedente messaggio postato da Trump su Truth. "Il presidente e il Pentagono avevano previsto che sarebbero state necessarie circa 4-6 settimane per raggiungere questo obiettivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gli Usa intercettano due missili iraniani lanciati contro la base di Diego Garcia. Teheran: "No a cessate il fuoco, guerra deve finire in modo permanente" Articoli correlati Leggi anche: Iran: Wsj, Teheran ha lanciato due missili balistici contro isola Diego Garcia Iran vince la guerra? Gli Stati Arabi stanno esaurendo le scorte di intercettori per neutralizzare i missili lanciati da TeheranChi vincerà la guerra in Medio Oriente? Gli Stati arabi del Golfo Persico stanno esaurendo rapidamente le scorte di intercettori utilizzati per... Una raccolta di contenuti su Gli Usa intercettano due missili... Discussioni sull' argomento USA ritirano missili dalla Corea del Sud per sostenere la guerra in Iran; Grecia in azione con Usa e Israele. Le conseguenze per la Nato; Trump chiede impegno su Hormuz, per Israele la guerra in Iran durerà altre 3 settimane. Araghchi: &quo. Il presidente degli Stati Uniti, su Truth, ha scritto che "senza gli Usa" l'Alleanza "è una tigre di carta". Poi parlando di Teheran ha anche detto: "Non lasceremo che abbia il nucleare, perché se lo avesse lo userebbe" https://shorturl.at/Fo32W facebook Il presidente statunitense senza freni: "Senza gli Usa l'Alleanza è una tigre di carta. Non vogliono unirsi alla battaglia per fermare un Iran con il nucleare" x.com