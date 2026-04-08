Dopo il cessate il fuoco, il Kuwait ha subito un attacco con droni dalla Repubblica islamica. L'esercito nazionale ha comunicato che dalle otto di stamattina le difese aeree sono state prese di mira da una serie di attacchi intensi provenienti dall’Iran. La notizia è stata confermata dalle autorità militari del Paese senza specificare eventuali vittime o danni materiali.

L'esercito kuwaitiano ha annunciato che dalle 8 del mattino le difese aeree del Paese sono state colpite da una "intensa ondata" di attacchi di droni da parte della Repubblica islamica. Secondo il Kuwait, diversi di questi droni hanno preso di mira infrastrutture petrolifere e centrali elettriche strategiche, causando ingenti danni materiali a infrastrutture e impianti di desalinizzazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Kuwait colpito dai droni iraniani dopo il cessate il fuoco: "Ondata intensa"

Ondata di missili e droni contro il Kuwait"Le forze armate del Kuwait stanno attualmente affrontando un'ondata di missili e droni rilevati nello spazio aereo dello Stato del Kuwait e stanno...

Droni iraniani colpiscono grattacielo a Kuwait City: il video della torre avvolta dalle fiammeUn enorme incendio ha avvolto una torre a Kuwait City in seguito ad attacchi di droni nelle prime ore di oggi, domenica 8 marzo.

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Medio Oriente: cos'è Predator MQ-9A, il drone italiano colpito in KuwaitÈ un MQ-9A 'Predator' il drone della task force air italiana colpito e reso inutilizzabile oggi in Kuwait nella base di Ali Al Salem. Si tratta di un velivolo a pilotaggio remoto in dotazione al Task ... ansa.it

Difese aeree Kuwait, 'stiamo respingendo missili e droni nemici'MADINAT AL-KUWAIT, 06 APR - L'esercito del Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree stanno lavorando per intercettare missili e droni lanciati verso il territorio del Paese del Golfo. (ANSA) ... ansa.it

Droni iraniani hanno colpito infrastrutture petrolifere in Kuwait, causando gravi danni e incendi, con possibili effetti sulle forniture globali di petrolio già sotto pressione per il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. @CostanzaSpocci x.com

: ` , : . O l'Iran riapre lo Stretto di Hormuz. O le centrali elettriche saltano. Nel frattempo i missili iraniani hanno già colpito il Kuwait stanotte. Due centrali distrutte. U - facebook.com facebook