Kolo Muani | sta succedendo adesso! Tutti i nomi di Spalletti – VIDEO di Eleonora Trotta

Kolo Muani potrebbe tornare alla Juventus, secondo le ultime indiscrezioni riportate da Eleonora Trotta. La questione riguarda le trattative in corso e le possibilità di un trasferimento, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali o conferme da parte dei club coinvolti. La situazione è in evoluzione e rimane da seguire con attenzione.

di Francesco Calabrò Kolo Muani può davvero tornare alla Juventus? Le ultime indiscrezioni della nostra esperta di calciomercato Eleonora Trotta. Sul canale YouTube di , la giornalista ed esperta di calciomercato Eleonora Trotta ha fatto il punto sulle grandi manovre della Juventus, svelando i dettagli della complessa trattativa per riportare a Torino Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, di proprietà del PSG ma reduce dal prestito al Tottenham, è pronto ad aspettare i bianconeri per la terza volta consecutiva: l’operazione può decollare sulla base di circa 30 milioni di euro, forte del gradimento totale dello spogliatoio della Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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KOLO MUANI: sta succedendo adesso! Tutti i nomi di SPALLETTI: attenzione ai ritorni clamorosi

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