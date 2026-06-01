Kolo Muani | sta succedendo adesso! Tutti i nomi di Spalletti – VIDEO di Eleonora Trotta

Da juventusnews24.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kolo Muani potrebbe tornare alla Juventus, secondo le ultime indiscrezioni riportate da Eleonora Trotta. La questione riguarda le trattative in corso e le possibilità di un trasferimento, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali o conferme da parte dei club coinvolti. La situazione è in evoluzione e rimane da seguire con attenzione.

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di Francesco Calabrò Kolo Muani può davvero tornare alla Juventus? Le ultime indiscrezioni della nostra esperta di calciomercato Eleonora Trotta. Sul canale YouTube di  , la giornalista ed esperta di calciomercato  Eleonora Trotta  ha fatto il punto sulle grandi manovre della  Juventus, svelando i dettagli della complessa trattativa per riportare a Torino  Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, di proprietà del PSG ma reduce dal prestito al Tottenham, è pronto ad aspettare i bianconeri per la terza volta consecutiva: l’operazione può decollare sulla base di circa  30 milioni di euro, forte del gradimento totale dello spogliatoio della Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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KOLO MUANI: sta succedendo adesso! Tutti i nomi di SPALLETTI: attenzione ai ritorni clamorosi

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