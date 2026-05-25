Un incontro tra l’amministratore delegato e l’allenatore si è svolto in sede di club. Durante il vertice si è discusso del futuro di alcuni giocatori, tra cui Vlahovic, Koopmeiners e Bremer. La riunione ha avuto un tono teso e si è concentrata sulle strategie per la prossima stagione. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali in merito ai risultati del meeting o alle decisioni prese. La discussione ha coinvolto anche aspetti relativi alla rosa e alle possibili operazioni di mercato.

di Francesco Calabrò Calciomercato Juve, Eleonora Trotta ha fatto il punto sui bianconeri parlando del vertice fra Elkann e Spalletti e del futuro di alcuni giocatori. Ritorna il consueto appuntamento con il calciomercato della Juventus sul canale Youtube di . Eleonora Trotta in questa puntata si è soffermata sul vertice che ci sarà nei prossimi giorni fra Spalletti ed Elkann. Un summit sicuramente decisivo per programmare il futuro bianconero. GUARDA LA PUNTATA IN VIDEO Ma non solo. La giornalista è ritornata a parlare del futuro di Vlahovic e di Koopmeiners, con quest’ultimo che continuerebbe ad essere nel mirino del club turchi. Infine, è stato fatto anche un punto su Bremer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vertice Juve ad alta tensione: Spalletti parla con Elkann, il futuro di Vlahovic, Koop e Bremer | VIDEO di Eleonora Trotta

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VERTICE JUVE AD ALTA TENSIONE: Spalletti parla con Elkann, il futuro di Vlahovic, Koop e Bremer

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