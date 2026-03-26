Kolo Muani continua a essere il primo nome sulla lista dei rinforzi offensivi della Juventus. Il giocatore francese è considerato una priorità dal club e il suo nome viene spesso menzionato nelle trattative di mercato. L’allenatore della squadra ha espresso interesse verso le caratteristiche del centravanti, che rimane una delle opzioni principali per la prossima stagione.

Kolo Muani alla Juve, il centravanti francese resta in cima alla lista dei desideri bianconera. Ecco cosa apprezza il tecnico toscano. La Juve continua a mettere al centro dei propri pensieri Randal Kolo Muani. Nonostante una stagione complicata in Premier League, il francese resta in cima alla lista dei desideri bianconera. Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, la stima per il centravanti non è stata scalfita nemmeno dal rischio retrocessione che sta colpendo il club londinese. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il legame tra il calciatore e la Juve nasce nel gennaio 2025, quando sotto la guida di Thiago Motta ebbe un impatto record da 5 reti in 3 gare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani alla Juve, il francese resta in cima alla lista dei desideri bianconera. Ecco cosa apprezza Spalletti di lui

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Luciano Spalletti’s summer targets: GOALKEEPER - Alisson Becker, De Gea, Vicario, Martinez. DEFENSE - Rudiger, Senesi, Celik, Maguire. MIDFIELD - Ederson, Goretzka, Kessié, Pellegrini, Bernardo Silva. ATTACK - Zirkzee, Randal Kolo Muani. @tuttos x.com