Kolo Muani alla Juve Romano conferma | Apertura totale anche se era ferito
Un giocatore ha confermato che c’è stata un’apertura totale per il trasferimento, anche se il calciatore era ferito. La trattativa sarebbe in fase avanzata, ma i dettagli non sono stati divulgati. Nessun annuncio ufficiale è stato ancora rilasciato dalle parti coinvolte. La situazione rimane in sospeso, con possibili sviluppi nelle prossime ore.
. I dettagli sulla trattativa col PSG. La Juventus non molla la presa e rimette nel mirino Randal Kolo Muani. Dopo il rientro al Paris Saint-Germain al termine del prestito al Tottenham, il centravanti francese è tornato a essere l’obiettivo prioritario per rinforzare l’attacco bianconero. I contatti tra le parti sono ufficialmente ripartiti, a dimostrazione di un interesse reciproco mai svanito. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata A fare chiarezza sulla trattativa è stato l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano che, attraverso il suo canale YouTube, ha svelato i retroscena di questo lungo corteggiamento, confermando la totale apertura del giocatore verso il club torinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
KOLO MUANI TORNA ALLA JUVE FABRIZIO ROMANO LO CONFERMA E IL MERCATO DEI TRASFERIMENTI TREMA
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