Un giocatore ha confermato che c’è stata un’apertura totale per il trasferimento, anche se il calciatore era ferito. La trattativa sarebbe in fase avanzata, ma i dettagli non sono stati divulgati. Nessun annuncio ufficiale è stato ancora rilasciato dalle parti coinvolte. La situazione rimane in sospeso, con possibili sviluppi nelle prossime ore.

. I dettagli sulla trattativa col PSG. La Juventus non molla la presa e rimette nel mirino Randal Kolo Muani. Dopo il rientro al Paris Saint-Germain al termine del prestito al Tottenham, il centravanti francese è tornato a essere l’obiettivo prioritario per rinforzare l’attacco bianconero. I contatti tra le parti sono ufficialmente ripartiti, a dimostrazione di un interesse reciproco mai svanito. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata A fare chiarezza sulla trattativa è stato l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano che, attraverso il suo canale YouTube, ha svelato i retroscena di questo lungo corteggiamento, confermando la totale apertura del giocatore verso il club torinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani alla Juve, Romano conferma: «Apertura totale, anche se era ferito»

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KOLO MUANI TORNA ALLA JUVE FABRIZIO ROMANO LO CONFERMA E IL MERCATO DEI TRASFERIMENTI TREMA

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Temi più discussi: Juve, doppio centravanti per Spalletti. Kolo Muani aspetta, chi sono gli altri nomi in lista; Vlahovic prende tempo, per la Juve rispunta Mateta: ora sta bene ed è tornato a segnare; Juve, ossessione Kolo Muani: contatti positivi con l'entourage, previsto un nuovo assalto; Perché la Juventus torna su Kolo Muani, la strategia dei bianconeri per l'attacco: da Vlahovic a David e Openda.

#KoloMuani torna alla #Juve Nuovi contatti ? x.com

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