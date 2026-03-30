Un attaccante francese è stato indicato come obiettivo della Juventus, anche in assenza di partecipazione alla Champions League. L’allenatore della squadra ha espresso parere favorevole sulla possibilità di ingaggiarlo, ritenendolo adatto alle esigenze della rosa. Il club ha definito il prezzo richiesto per il trasferimento, che viene considerato congruo rispetto alle caratteristiche del giocatore.

Cancelo, l’ex Juve potrebbe restare al Barcellona: le condizioni per il riscatto. Le ultimissime sul portoghese Lewandowski Juve, si apre una nuova possibilità? La trattativa per il rinnovo con il Barcellona potrebbe complicarsi. Il motivo Juventus Next Gen, 90 minuti per Puczka con l’Austria Under 21. Ecco com’è andata la partita del giovane terzino Juventus Next Gen, Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra: come è andato l’allenamento dei due giovani bianconeri. I dettagli Licina Juve, il giovane fantasista cresce a vista d’occhio. E Spalletti ha un piano in mente per l’estate Italia Under 21 a valanga contro la Macedonia del Nord: 4-0 per gli azzurrini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani, sì alla Juve anche senza Champions: per Spalletti è l’ideale. Ecco il prezzo

Articoli correlati

Kolo Muani alla Juve, il francese resta in cima alla lista dei desideri bianconera. Ecco cosa apprezza Spalletti di luidi Redazione JuventusNews24Kolo Muani alla Juve, il centravanti francese resta in cima alla lista dei desideri bianconera.

Kolo Muani alla Juve, anche un altro club si è mosso per il centravanti francese. Che cosa sta succedendo in queste oreCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...

Aggiornamenti e notizie su Kolo Muani

Temi più discussi: Juve, Kolo Muani ha detto sì: vuole tornare. Il Psg pensa allo scambio con David; Kolo Muani torna alla Juventus? Il peso a bilancio e quanto guadagna al PSG: l'idea scambio con David e la plusvalenza per i bianconeri; ?? Kolo Muani vuole tornare alla Juve, intreccio Roma-Inter (Carlos Augusto-Kone); Kolo Muani ha dato priorità alla Juventus. Non è nei piani del PSG, ha offerte top dall'estero.

Juventus, c’è il sì di Kolo Muani ma il PSG detta le condizioni. Novità Ostigard: perché Spalletti lo ha richiestoKolo Muani vuole tornare alla Juventus: ecco la richiesta del PSG. Spunta un nome a sorpresa per la difesa: Spalletti strizza l'occhio a Ostigard del Genoa. sport.virgilio.it

Kolo Muani ha deciso: sì al ritorno, ma il PSG vuole la cessione definitivaKolo Muani ha deciso: sì al ritorno, ma il PSG vuole la cessione definitiva Il futuro di Randal Kolo Muani è sempre più lontano dal Tottenham e sempre più vicino ... tuttojuve.com

Tottenham retrocesso Da Vicario a Kolo Muani, quante occasioni sul mercato! #tottenham #retrocessoine #mercato #occasioni x.com

Non tramonta l’idea #KoloMuani Le ultimissime sull’attaccante - facebook.com facebook