Farmaceutica Antonino Biroccio Gsk vicepresidente Confindustria Verona con delega a Scienze vita

Da iltempo.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante di un'azienda farmaceutica è stato nominato vicepresidente di Confindustria Verona con delega alle Scienze della vita. La nomina è stata annunciata a Roma e ha coinvolto un dirigente di una nota società del settore farmaceutico. La persona ha espresso soddisfazione per il nuovo incarico e ha dichiarato l'intenzione di dedicarsi con impegno alle responsabilità affidategli. La nomina si inserisce nell’ambito delle attività promosse dall’associazione di categoria.

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Roma, 19 mag. (Adnkronos Salute) - "Sono onorato della delega e farò del mio meglio per mettere a disposizione della nostra associazione di riferimento l'esperienza che abbiamo maturato nell'economia della salute, trovandone punti di contatto e applicazione validi anche per gli altri settori industriali". Così Antonino Biroccio, presidente e Ad di GlaxoSmithKline Spa commenta l'elezione a vicepresidente di Confindustria Verona, con delega alle Scienze della vita, avvenuta ieri da parte dell'assemblea dei soci. Biroccio, nato a Reggio Calabria, classe 1973 - informa Gsk in una nota - ha conseguito la laurea in Chimica farmaceutica all'università di Messina e il dottorato in Genetica e biologia molecolare presso l'università La Sapienza di Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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