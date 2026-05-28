Orogel il presidente Bruno Piraccini è stato nominato Cavaliere del Lavoro da Sergio Mattarella

Da cesenatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente di Orogel, Bruno Piraccini, è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica. La nomina è stata firmata il 27 maggio e avviene su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, in accordo con il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. La decisione riguarda riconoscimenti ufficiali attribuiti a figure di rilievo nel settore produttivo.

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Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, il 27 maggio i decreti con i quali, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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