Orogel il presidente Bruno Piraccini è stato nominato Cavaliere del Lavoro da Sergio Mattarella
Il presidente di Orogel, Bruno Piraccini, è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica. La nomina è stata firmata il 27 maggio e avviene su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, in accordo con il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. La decisione riguarda riconoscimenti ufficiali attribuiti a figure di rilievo nel settore produttivo.
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, il 27 maggio i decreti con i quali, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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