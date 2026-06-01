Kick Boxing | il parmigiano Comparoni 2 volte campione italiano e 3 ori in Coppa Italia
Tra aprile e maggio, il Team Sparta-Polisportiva Gioco di Parma ha ottenuto numerose medaglie nelle competizioni di FederKombat. Il maestro Giovanni Comparoni, parmigiano, si è distinto vincendo due titoli di campione italiano e conquistando tre medaglie d’oro in Coppa Italia nel settore del kick boxing. La squadra ha partecipato alle principali gare nazionali, portando a casa risultati significativi.
Pioggia di medaglie tra aprile e maggio per il Team di Kick Boxing Sparta-Polisportiva Gioco di Parma, guidato dal Maestro Giovanni Comparoni nelle più importanti competizioni nazionali di FederKombat.I fighter parmigiani Federico Comparoni, Luca Bonfatti e Joshua Macovei, tra i Campionati. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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