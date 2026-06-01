Kick Boxing | il parmigiano Comparoni 2 volte campione italiano e 3 ori in Coppa Italia

Notizia in breve

Tra aprile e maggio, il Team Sparta-Polisportiva Gioco di Parma ha ottenuto numerose medaglie nelle competizioni di FederKombat. Il maestro Giovanni Comparoni, parmigiano, si è distinto vincendo due titoli di campione italiano e conquistando tre medaglie d’oro in Coppa Italia nel settore del kick boxing. La squadra ha partecipato alle principali gare nazionali, portando a casa risultati significativi.