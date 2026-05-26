Boxing Improta in bacheca due cinture europee Kick Boxing XFC
La Boxing Improta ha conquistato due cinture europee nelle competizioni di Kick Boxing XFC. La società si conferma una realtà di rilievo nel panorama nazionale e internazionale.
La Boxing Improta continua a confermarsi una realtà sportiva di assoluto valore nel panorama nazionale e internazionale. La storica scuola teverolese, guidata dal maestro Antonio Improta, ha partecipato al Campionato Europeo XFC 2026, disputatosi a Pomezia (RM) ed a cui hanno partecipato 21 nazioni e atleti di altissimo livello tecnico. Anche questa volta, la storica scuola teverolese ha messo in bacheca due cinturoni da titolo Europeo Kick Boxing XFC. I campioni sono Michele Mancino e Davide De Rosa. Medaglia d’argento a Domenico Masucci. “Ringraziamo tutti i nostri atleti agonisti – sottolinea lo staff della Boxing Improta – che continuano a distinguersi su ring e tatami nazionali e internazionali, dimostrando come sacrificio, disciplina e preparazione siano la strada giusta per raggiungere traguardi sempre più prestigiosi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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