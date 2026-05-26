La Boxing Improta continua a confermarsi una realtà sportiva di assoluto valore nel panorama nazionale e internazionale. La storica scuola teverolese, guidata dal maestro Antonio Improta, ha partecipato al Campionato Europeo XFC 2026, disputatosi a Pomezia (RM) ed a cui hanno partecipato 21 nazioni e atleti di altissimo livello tecnico. Anche questa volta, la storica scuola teverolese ha messo in bacheca due cinturoni da titolo Europeo Kick Boxing XFC. I campioni sono Michele Mancino e Davide De Rosa. Medaglia d’argento a Domenico Masucci. “Ringraziamo tutti i nostri atleti agonisti – sottolinea lo staff della Boxing Improta – che continuano a distinguersi su ring e tatami nazionali e internazionali, dimostrando come sacrificio, disciplina e preparazione siano la strada giusta per raggiungere traguardi sempre più prestigiosi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Boxing Improta, in bacheca due cinture europee Kick Boxing XFC

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