Kevin Spacey ha visitato Foggia, esprimendo il suo affetto per l’Italia. Durante il soggiorno, ha parlato di aver perso nove anni, senza specificare ulteriori dettagli.

Il due volte premio Oscar Kevin Spacey ha scelto la Puglia per un soggiorno che ha unito riconoscimenti professionali e momenti di puro relax. L’attore americano è stato protagonista al Mònde – Festa del Cinema sui Cammini, il festival cinematografico svoltosi a Foggia fino a ieri, 31 maggio, dove ha ricevuto l’Honorary Mònde Award 2026, prestigioso riconoscimento destinato alle personalità che hanno lasciato un segno indelebile nel cinema contemporaneo. Accolto con entusiasmo dal pubblico foggiano che lo attendeva all’inizio del blue carpet allestito davanti alla Villa Comunale, Spacey ha espresso tutto il suo apprezzamento per il territorio pugliese e per l’ospitalità ricevuta. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Kevin Spacey a Foggia: “Amo l’Italia”, poi la frase sui “Nove anni persi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Kevin Spacey a Mònde: «Puoi perdere nove anni di vita e carriera, l’importante è rialzarsi con grazia»Kevin Spacey è intervenuto durante un evento a Mònde, ricevendo una lunga standing ovation.

Kevin Spacey a Foggia, ecco quandoKevin Spacey sarà a Foggia in una data ancora da comunicare, come annunciato in una email che ha suscitato interesse tra i destinatari.

Temi più discussi: Kevin Spacey a Foggia per 'Mònde', grazie per la vostra calorosa accoglienza; A Foggia come ad Hollywood, la folla non resiste al fascino di Kevin Spacey: lui applaude e firma autografi - FoggiaToday; Kevin Spacey a Foggia: Perdere anni di vita e carriera ma poi rialzarsi con grazia; L'omaggio a Kevin Spacey, nella vita l'importante è rialzarsi con grazia.

Kevin Spacey conquista Foggia e scopre il Gargano x.com

Kevin Spacey, perché l’attore ha scelto l'Italia quando il mondo gli voltava le spalle e cosa sta per succedere adesso: tutto è chiaroL'attore americano torna a parlare del suo rapporto speciale con il nostro Paese: un legame che dura da nove anni e che presto porterà un nuovo progetto. libero.it

Kevin Spacey a Foggia per 'Monde': l'attore ringrazia per l'accoglienzaL'attore statunitense Kevin Spacey ha ricevuto un'accoglienza calorosa a Foggia per la proiezione di Monde, film che esplora le tematiche della migrazione e del rapporto con la propria terra d'origi ... it.blastingnews.com