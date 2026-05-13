Kevin Spacey a Foggia ecco quando

Da ilsipontino.net 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kevin Spacey sarà a Foggia in una data ancora da comunicare, come annunciato in una email che ha suscitato interesse tra i destinatari. La comunicazione ufficiale conferma la sua presenza, suscitando curiosità e aspettative. La notizia ha fatto il giro di alcune conversazioni, rafforzando l’attenzione sulla visita dell’attore nella città. Al momento, non sono stati forniti dettagli precisi sulla data o sulle modalità dell’evento.

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“We are delighted to announce the presence of Mr. Spacey.”È una delle mail che aspettavamo di più.E sì, possiamo finalmente dirlo: Kevin Spacey sarà a Foggia, ospite della nona edizione di “Mònde”.Sabato 30 maggio, al Teatro “Umberto Giordano” di Foggia.Domani tutti i dettagli. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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