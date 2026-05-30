Kevin Spacey è intervenuto durante un evento a Mònde, ricevendo una lunga standing ovation. Ha parlato del rischio di perdere anni di vita e carriera, sottolineando l’importanza di rialzarsi con grazia. Dopo il suo discorso, è stato applaudito e ha ricevuto un abbraccio dal pubblico. Non sono stati forniti dettagli su eventuali controversie o motivazioni dell’intervento.

Una lunga standing ovation, l’abbraccio del pubblico e un discorso intenso, personale e profondamente emozionato. Kevin Spacey ha ricevuto ieri sera all’Arena Mònde, allestita nella Villa comunale di Foggia, l’Honorary Mònde Award 2026, il riconoscimento assegnato dal festival “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini”.A consegnargli il premio sono stati il direttore artistico Luciano Toriello e l’assessore della Regione Puglia Raffaele Piemontese, al termine di una serata che ha richiamato centinaia di persone e che resterà tra i momenti più significativi della nona edizione del festival.Prima ancora di parlare di sé, Spacey ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale alla persona che gli è stata accanto negli anni più difficili della sua vita. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Kevin Spacey a Mònde: «Puoi perdere nove anni di vita e carriera, l’importante è rialzarsi con grazia»

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