Un uomo affetto da un tumore al quarto stadio ha fatto un appello, riferendo di avere solo il 10% di probabilità di sopravvivere. Ha spiegato che l’unica cura disponibile si trova in Messico. La sua richiesta riguarda un intervento medico urgente, considerato l’unica possibilità di salvezza. La famiglia ha pubblicato il suo appello per trovare supporto e informazioni sulla terapia.

Firenze, 22 aprile 2026 – E se la vita si riducesse a una sola speranza, unica e irripetibile, che però ci permettesse di continuare a stare in questo mondo? Flebile, ma al contempo in grado di dare la forza di andare avanti. Una strada accidentata dove in fondo però si intravede, finalmente, una via di uscita: la percorrereste? Serdar Ferit, 45 anni, ha scelto di farlo. Nonostante questa speranza abbia un costo altissimo, lui ha deciso di provarci perché “amo la mia vita, amo la vita”, spiega nel messaggio che ha pubblicato nella pagina di “gofundme” che ha aperto per raccogliere la cifra necessaria per curare un tumore metastatico con il quale convive da 3 anni e mezzo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’appello di Serdar, papà con un tumore al quarto stadio: “Ho il 10% di possibilità di sopravvivere, l’unica cura è in Messico”

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