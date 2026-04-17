Recentemente si è diffusa la notizia che la moglie di James Middleton abbia indossato un gilet color tabacco, apparentemente identico a quello che la cognata, Kate Middleton, avrebbe sfoggiato nel 2006. La scelta dell'outfit ha suscitato curiosità tra gli appassionati di moda e seguaci della famiglia reale, che hanno notato la somiglianza tra i due capi. La vicenda ha attirato l’attenzione sui dettagli degli abiti indossati dai membri della famiglia in diverse occasioni pubbliche.

È proprio qui che, nelle ultime ore, in occasione del proprio compleanno, il fratello della principessa del Galles ha postato una serie di scatti dove la coppia appare felice e sorridente sullo sfondo di un paesaggio montano in compagnia dei propri amati cani. Inutile sottolineare come agli occhi di lince fashion non sia sfuggito il dettaglio di stile di Thévenet, ritratta con una mise casual, adatta alla passeggiata nella natura, data da un paio di jeans, un maglioncino con trecce giallo canarino e un capospalla che è già entrato nel mirino. Il motivo? Avrebbe a che fare con la cognata Kate Middleton. Secondo i meglio informati, infatti, quel gilet color tabacco, una creazione attribuita al brand britannico Hidepark, caratterizzato da impunture e un colletto leggermente rialzato, arriverebbe proprio dal guardaroba della cognata royal.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alizée Thévenet ha attinto dal guardaroba della cognata Kate Middleton?

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La donna che per 15 anni ha deciso ogni dettaglio del guardaroba di Kate Middleton, dai banchetti di Stato a Wimbledon, ha appena aperto le porte al grande pubblicoPer quindici anni è rimasta rigorosamente dietro le quinte, invisibile quanto influente.

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