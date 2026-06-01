Il primo giornalista di aviazione della storia fu un apicoltore dell’Ohio che pubblicò un racconto inedito sulla sua rivista. La sua pubblicazione conteneva dettagli su un volo, scritto in modo autonomo e senza riferimenti ad altri autori. Questo episodio risale a oltre un secolo fa e rappresenta uno dei primi esempi di reportage dedicato ai voli aerei. Non ci sono altre fonti che attribuiscano questa figura a ruoli diversi o a persone differenti.

Chi fu il primo reporter di aviazione della storia? Un apicultore dell’Ohio che riempì la sua piccola rivista con un racconto inedito. Così festeggiano la Champions le seconde generazioni francesi. A Trento magrebini con l’ascia Ancora una volta la Francia paga la «colpa» dei campioni. Al fischio finale di Psg-Arsenal, con la squadra parigina che ha conquistato la sua seconda e consecutiva Champions, in 15 città si è scatenata la guerriglia urbana. Gli scontri più violenti si sono avuti a Parigi con un bilancio terrificante: un morto e uno in fin di vita, altri 219 feriti di cui almeno 8 gravissimi, secondo il bilancio del ministro dell’Interno Laurent Nuñez, che ha affermato: «Sono stati eseguiti 457 arresti, le persone fermate sono 780. 🔗 Leggi su Laverita.info

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