Vladimir Solovyev è un giornalista russo noto per aver avuto rapporti diretti con il presidente del paese, con il quale ha instaurato un rapporto di confidenza. Prima di intraprendere la carriera nel mondo dell'informazione, ha studiato fisica e ha conseguito un dottorato. Ha prodotto un primo album musicale e ha ottenuto un riconoscimento nel Guinness dei primati come conduttore televisivo. È considerato uno dei pochi a rivolgersi direttamente al leader russo con il tu.

Roma, 21 aprile 2026 – È uno dei pochi a dare del ‘tu’ al capo del Cremlino Vladimir Putin. Vladimir Solovyev, 62 anni, giornalista, scrittore e conduttore televisivo, ritenuto uno dei più importanti propagandisti russi, due volte decorato dal Putin per i suoi servizi a Mosca, già in passato ha deriso l'Occidente come “satanico”, ma stavolta ha davvero superato il segno rivolgendo alla premier italiana Giorgia Meloni insulti volgari ed epiteti irripetibili, per di più in italiano. Nel corso di una puntata del programma "Full Contact", Solovyev ha accusato Meloni, tra l'altro, di "aver tradito Donald Trump, al quale precedentemente aveva giurato fedeltà".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è Vladimir Solovyev, il giornalista a cui sussurra Putin. La cattedra di fisica, il primo cd e il guinness come conduttore

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