Almerigo Grilz | il primo reportage | il libro che racconta il passaggio da militante a giornalista di razza

Guido Giraudo ricorda il percorso di Almerigo Grilz, partendo dal suo ruolo come militante fino a diventare un giornalista. Il libro intitolato “Almerigo Grilz: il primo reportage” ripercorre le tappe di questa trasformazione, offrendo dettagli sulla sua vita e le sue attività. La narrazione si concentra sui fatti, senza interpretazioni o analisi, presentando le esperienze di Grilz in modo diretto.

Guido Giraudo, che ha condiviso con Almerigo Grilz un lungo tratto del suo percorso militante e giornalistico, consegna ai lettori diversi importanti contributi utilissimi per ricostruire e far conoscere la figura di un uomo che è stato non solo un professionista conosciuto e rispettato in tutto il mondo (tranne che in Italia. ma del resto si sa: “nemo profeta in patria”), ma anche una persona di grande valore sotto tutti i punti di vista. Nel suo C’è del marcio a Bologna (Passaggio al bosco, 2024), in cui Giraudo ripercorre quel che accade anche a lui personalmente dopo la strage del 2 agosto 1980, ricorda che Grilz «aveva una grande... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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