Juventus Women doppio ribaltone | Canzi e Bruzzano out Mazzetta in stand by Cosa succede

La Juventus Women ha annunciato le dimissioni di Canzi e Bruzzano, mentre Mazzetta rimane in attesa di decisioni. Nessuna comunicazione ufficiale sui motivi di questa decisione. La squadra si trova ora senza il tecnico e il direttore sportivo, con un vuoto da colmare. La dirigenza non ha ancora indicato un successore né chiarito i prossimi passi. La situazione resta in stand by, con l’obiettivo di definire il nuovo assetto della rosa e dello staff.

di Mauro Munno nel mondo femminile bianconero. La settimana decisiva si è conclusa con l’atteso incontro, trasformatosi in un congedo, tra Max Canzi e la Juventus Women. Le parti si avviano verso una separazione formale, non escluso alla fine possa trattarsi di risoluzione consensuale, chiudendo un’annata intensa che ha lasciato l’allenatore provato e privo degli stimoli necessari per proseguire. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Organigramma: pieni poteri a Mazzetta?. Con l’addio dello storico dirigente Stefano Braghin, il timone del settore femminile dovrebbe passare a Massimiliano Mazzetta, che aspetta la promozione come nuovo direttore da parte dell’amministratore delegato Damien Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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