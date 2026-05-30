Il tecnico della squadra Primavera femminile e la sua vice sono in procinto di lasciare il loro incarico. Dopo due anni di attività, il ciclo si conclude. La notizia è stata comunicata ufficialmente e riguarda il cambio di guida tecnica della squadra. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivi o nuovi incarichi.

di Mauro Munno . Dopo due anni di grandi soddisfazioni si chiude il ciclo. Dopo due anni di grandi successi il ciclo di Marco Bruzzano alla Juventus Women Primavera è destinato a chiudersi. Il tecnico bianconero – 5 trofei e il primo storico scudetto a livello U19 femminile conseguito nella passata stagione – si dividerà dal club bianconero. La decisione sarebbe presa e condivisa. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Con lui lascerà anche la vice Sandy Iannella. Entrambi si sono congedati qualche giorno fa vincendo la Coppa Italia nella finale di Vicenza contro il Parma, riscattando la cocente eliminazione nella semifinale per difendere il titolo del campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women Primavera, il tecnico Bruzzano e la vice Iannella pronti a salutare

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