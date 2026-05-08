di Luca Fioretti Juventus Women Primavera, il tecnico bianconero Bruzzano parla così verso le attesissime Final Four: le sue dichiarazioni. Marco Bruzzano ha parlato in vista della semifinale Scudetto tra la Juventus Women Primavera e il Milan. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO BILANCIO – « Il bilancio è sicuramente positivo. Quando affronti un campionato Primavera, l’obiettivo principale è il percorso di crescita delle ragazze. Al termine di questa regular season, vedo un gruppo maturato e questo ha reso possibili risultati importanti. Siamo stati in testa per la maggior parte del campionato e questo deve darci grande fiducia per affrontare le Final Four ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women Primavera, il tecnico Bruzzano verso le Final Four: «Bilancio sicuramente positivo, abbiamo grande fiducia»

Juventus-Fiorentina 2-1 | Doppietta di Capeta alla viola: bianconere in finale | #CoppaItaliaWomen

Notizie correlate

Juventus Women Primavera, Coppo e Bruzzano: «Viareggio utile per il nostro percorso»Vlahovic, Milan ancora interessato? Quali sono i piani del club rossonero Goretzka Juventus: come sta andando la stagione dell’obiettivo bianconero...

Juventus Women Primavera: date e sede della final 4 scudettodi Angelo CiarlettaJuventus Women Primavera: sono già ufficiali le date e la sede della final 4 scudetto.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Scheda squadra Juventus Women U19; Roma-Sassuolo e Juventus-Milan: ecco le semifinali della Final Four Primavera; Tabellino partita Juventus Women U19 vs Milan Women U19; U20 | Highlights Coppa Italia Primavera | Atalanta - Juventus Video.

Juventus Women Primavera: date e sede della final 4 scudettoJuventus Women Primavera: sono già ufficiali le date e la sede della final 4 scudetto. Vediamo insieme tutti i dettagli ... juventusnews24.com

Calcio donne: Juventus e Roma per la finale di Coppa Italia a Vicenza il 24 maggioJuventus e Roma si contenderanno l'edizione 2026 della Coppa Italia Women, ultimo trofeo in palio nella stagione, con la finale che si disputerà allo stadio Menti di Vicenza domenica 24 maggio con ini ... ansa.it

Domani per la #JuventusWomen Primavera la semifinale delle final four contro il Milan x.com

Serie A Women: Juventus-Inter in chiaro. Si avvicina anche la Final Four Primavera Women Ufficiale la programmazione tv delle partite della 21ª giornata di Serie A Women Athora, in programma tra sabato 9 e domenica 10 maggio. La sfida tra Juventus e Inte - facebook.com facebook