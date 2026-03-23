Algeria Uruguay all’Allianz Stadium | la casa della Juventus ospiterà l’amichevole internazionale Data e orario ufficiali del match

Algeria Uruguay all’Allianz Stadium: l’impianto della Juventus ospiterà l’amichevole delle due Nazionali. Data e orario ufficiali del match. Torino si prepara ad accogliere un evento di primissimo piano nel panorama calcistico mondiale. Martedì 31 marzo 2026 alle 20:30 l’Allianz Stadium ospiterà la sfida amichevole tra la Nazionale di calcio dell’Algeria e quella dell’Uruguay. Si tratta di un evento imperdibile per tutti gli appassionati di questo sport, inserito nel vivo della sosta primaverile dedicata alle selezioni nazionali. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Un incrocio tra scuole calcistiche storiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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