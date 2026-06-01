Juventus stagione da dimenticare per Zhegrova | rebus futuro

Durante la scorsa sessione estiva di calciomercato, la Juventus ha acquistato un giocatore con caratteristiche di grande estro e fantasia, previsto per rafforzare la manovra offensiva. Tuttavia, la stagione non è stata positiva per l’attaccante, il cui rendimento non ha soddisfatto le aspettative. La squadra ora si trova di fronte a un rebus riguardo al futuro del calciatore, con possibili decisioni da prendere sul suo ruolo e sulla permanenza in rosa.

Nella scorsa sessione estiva di calciomercato, la Juventus aveva deciso di puntare su un giocatore di grande estro e fantasia che avrebbe dovuto accendere la manovra offensiva. La stagione di Edon Zhegrova, però, ha deluso le aspettative di società e tifosi. Poco spazio e prestazioni sottotono non hanno permesso all’esterno kosovaro di tornare ai livelli del giocatore al Lille e ora il suo futuro in bianconero, nonostante le recenti parole di Comolli, potrebbe essere ancora tutto da scrivere. L’ala meno incisiva degli ultimi 15 anni. Dati alla mano, Zhegrova è l’esterno che numericamente ha inciso di meno nella Juventus. Il classe 1999 ha giocato 19 partite in stagione, senza segnare nemmeno un gol o servire un assist: un giocatore fantasma per gli amanti delle statistiche. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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