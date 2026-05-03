Zhegrova Juventus stagione da dimenticare | il bilancio del primo anno bianconero per il kosovaro

Edon Zhegrova, esterno offensivo della Juventus, ha completato il suo primo anno in squadra senza segnare né assistere in campionato. La sua prestazione complessiva si configura come uno dei punti critici della stagione per il club, che non ha registrato alcun contributo offensivo da parte del giocatore. La sua esperienza alla Juventus si sta rivelando difficile e priva di risultati concreti.

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