Juventus David per Kolo Muani? Il vero obiettivo del PSG è un altro | CM

La Juventus sta considerando la possibilità di cedere il canadese, che sta avendo una stagione deludente, e potrebbe lasciarli dopo un solo anno. Nel frattempo, il club si concentra sul rinnovo di Dusan Vlahovic e sta pianificando le mosse per l’attacco in vista della prossima stagione. Nel frattempo, il PSG sembra puntare su un altro obiettivo che non coinvolge direttamente Muani.

Il canadese sta deludendo con la maglia bianconera e può lasciare Torino dopo una sola stagione. La Juve punta al ritorno del francese La Juventus lavora al rinnovo di Dusan Vlahovic e intanto ha iniziato le manovre in attacco in vista della prossima stagione. Thuram nel mirino del PSG (Ansa) – Calciomercato.it Il reparto offensivo di Spalletti sarà rivoluzionato, su indicazione anche dell’ex Ct della Nazionale che viaggia a grandi passi verso la permanenza sulla panchina bianconera. Indipendentemente da Vlahovic ci sarà uno scossone nel ruolo, con David e Openda sul mercato viste le deludenti prestazioni al primo anno sotto la Mole. Spalletti dopo il belga ha bocciato anche l’ex Lille, scavalcato nelle gerarchie da Boga. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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