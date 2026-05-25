Mauro Icardi tra la Juventus e il richiamo dell’Italia | Fabrizio Romano svela i piani del bomber e il no all’Olympiacos

Notizia in breve

Durante la sessione di gennaio, la Juventus aveva considerato l'acquisto di Mauro Icardi per rinforzare l’attacco, ma l’operazione con il Galatasaray non è mai sfociata in una trattativa ufficiale. Il calciatore, secondo quanto riferito, avrebbe rifiutato un trasferimento in Grecia e sarebbe interessato a tornare in Italia. Fabrizio Romano ha svelato che Icardi valuta le opzioni in Italia e non ha ancora preso una decisione definitiva.