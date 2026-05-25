Mauro Icardi tra la Juventus e il richiamo dell’Italia | Fabrizio Romano svela i piani del bomber e il no all’Olympiacos
Durante la sessione di gennaio, la Juventus aveva considerato l'acquisto di Mauro Icardi per rinforzare l’attacco, ma l’operazione con il Galatasaray non è mai sfociata in una trattativa ufficiale. Il calciatore, secondo quanto riferito, avrebbe rifiutato un trasferimento in Grecia e sarebbe interessato a tornare in Italia. Fabrizio Romano ha svelato che Icardi valuta le opzioni in Italia e non ha ancora preso una decisione definitiva.
La Juventus aveva valutato con attenzione il profilo di Mauro Icardi durante la scorsa sessione di mercato di gennaio per rinforzare il proprio reparto offensivo, ma l’operazione con il Galatasaray non si era poi concretizzata in una vera e propria trattativa ufficiale. A fare chiarezza sul futuro professionale del centravanti argentino è stato l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano che, in un video di approfondimento pubblicato sul proprio canale ufficiale YouTube, ha analizzato gli scenari che potrebbero riportare il calciatore in Serie A. L’attaccante si trova attualmente in una situazione contrattuale delicata, con il vincolo che lo lega al club di Istanbul in scadenza di contratto, un fattore che costringe la dirigenza turca a valutare se concedere il via libera al giocatore o tentare un difficile accordo per il rinnovo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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