Juventus fallimento sul mercato | la società valuta la cessione in blocco degli acquisti estivi

La Juventus sta considerando di vendere tutti i giocatori acquistati durante l'estate, dopo aver registrato risultati deludenti sul mercato. La società sta valutando un'eventuale cessione in blocco di questi acquisti, che sono stati parte di una strategia di rinnovamento avviata circa un anno fa. La decisione arriva in un momento di difficoltà sportiva e finanziaria, con il club che analizza le proprie opzioni per risolvere la situazione.

La rivoluzione tecnica avviata dalla Juventus appena dodici mesi fa rischia di essere già smantellata. Secondo quanto rivelato da Gazzetta.it, la dirigenza bianconera starebbe valutando la cessione di gran parte dei calciatori acquistati nel corso dell’ultima sessione estiva. Una decisione drastica, figlia di un rendimento complessivo decisamente al di sotto delle aspettative da parte dei nuovi innesti, che non sono riusciti a imporsi a Torino. La società ha così deciso di correre ai ripari, pianificando un profondo restyling per correggere gli errori di valutazione del recente passato. Il caso più spinoso riguarda indubbiamente Loïs Openda. L’attaccante belga è stato riscattato obbligatoriamente per una cifra vicina ai 44 milioni di euro, un investimento pesante che non ha generato i frutti sperati sul terreno di gioco. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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Gli obiettivi della Juventus per il mercato di Gennaio e la situazione Frattesi

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