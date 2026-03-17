Openda e David sono due giocatori della Juventus attualmente sul mercato, con la società disposta a valutare qualsiasi proposta di acquisto. La loro cessione potrebbe rivelarsi complicata, poiché trovare acquirenti interessati e disposti a pagare determinate cifre non sarà facile. La società sta monitorando attentamente le eventuali offerte che arriveranno, senza escludere nessuna opzione.

Mercato Juventus: Openda e David sono in vendita e la società valuta qualsiasi offerta. La loro cessione però sarà difficile per questo motivo. La Juve ha deciso di mettere sul mercato i suoi profili offensivi meno convincenti per finanziare i prossimi colpi in entrata. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, Jonathan David e Lois Openda sono ufficialmente considerati cedibili. MERCATO JUVE LIVE Entrambi i calciatori hanno profondamente deluso le aspettative nel corso di questa stagione, finendo ai margini delle rotazioni di Luciano Spalletti. L’obiettivo della dirigenza è quello di ricavare un cospicuo “tesoretto” dalle loro partenze, sebbene l’operazione si preannunci complessa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus: Openda e David sono in vendita e la società valuta qualsiasi offerta, ma piazzarli sarà difficile. Ecco il motivo

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