Non solo acquisti il Napoli valuta già una possibile cessione per giugno

Dopo la vittoria contro il Milan, il Napoli si prepara a partecipare alla prossima Champions League, assicurandosi la qualificazione. Mentre si discutono eventuali nuovi acquisti, si fanno già delle valutazioni anche su eventuali cessioni di calciatori in uscita. Tra questi, spicca il nome di Mathías Olivera, il cui futuro potrebbe essere oggetto di decisioni nelle prossime settimane.

Con la vittoria di lunedì sera contro il Milan, il Napoli ha praticamente blindato la qualificazione alla prossima Champions League, e in attesa di valutare gli obiettivi in entrata, possibili cambiamenti potrebbero riguardare calciatori in uscita, e tra cui spicca Mathías Olivera. Il club azzurro, infatti, starebbe considerando la cessione del difensore uruguaiano qualora arrivassero offerte ritenute adeguate. L’idea della società è quella di rinnovare parte della rosa e liberare risorse economiche. In questo contesto, Olivera potrebbe rappresentare una pedina sacrificabile, nonostante il recente rinnovo contrattuale che lo lega al Napoli fino al 2030. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

David verso una maglia da titolare in Atalanta Juve, ma la cessione a giugno resta possibile. I club su di luidi Angelo CiarlettaDavid verso una maglia da titolare in Atalanta Juve, ma la cessione del bomber canadese in estate resta possibile.

Napoli, De Laurentiis si è già pentito di una cessione ?Il cambiamento drastico dell’attaccante, in prestito dal Napoli, non è passato inosservato.

Non solo MAINOO, il Napoli pensa al futuro LOBOTKA che ordina il caos

Temi più discussi: Hojlund salta Napoli-Milan: il motivo dell'assenza e chi lo sostituisce; Spese per gli agenti, in Serie A Juve e Napoli comandano la classifica; Sarri-Fiorentina, ritorno al futuro; Juve, non solo Bernardo Silva: nel mirino c'è anche Guerreiro, gli scenari.

Non solo acquisti, il Napoli valuta già una possibile cessione per giugnoCon la vittoria di lunedì sera contro il Milan, il Napoli ha praticamente blindato la qualificazione alla prossima Champions League, e in attesa di ... dailynews24.it

Napoli: Manna riabilitato, un solo vero flop. McTominay e (forse) Alisson i veri colpiGiovanni Manna, Direttore Sportivo del Napoli, è stato spesso criticato per alcune operazioni di calciomercato non proprio riuscitissime. Il riferimento è soprattutto a quanto accaduto nella sessione ... msn.com

RIOS AL NAPOLI CONTATTI IN CORSO MA OCCHIO A UN OSTACOLO... - facebook.com facebook

PODCAST - #DiMarzio: " #Rios, c'è il #Napoli. L' #Inter proverà a inserirsi o tenterà di contrastare l' #Atletico per #Ederson" x.com