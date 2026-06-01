Juventus c’è un’intera squadra sul mercato | ecco gli 11 sul piede di partenza

L’intera rosa della Juventus è sul mercato, con 11 giocatori pronti a lasciare la squadra in estate. La società sta preparando una rivoluzione per la prossima stagione, con molte cessioni previste. Nessuno è escluso, e le trattative sono già in corso. La lista comprende calciatori di diversi ruoli, tutti con il contratto in scadenza o in uscita. La decisione arriva dopo una stagione complicata e senza qualificazioni europee.

di Mauro Munno Juventus, un’intera squadra sul mercato: ecco gli 11 sul piede di partenza in estate. Alla Continassa sarà rivoluzione. Non solo David e Openda: la Juventus si prepara a una profonda rifondazione estiva, con una vera e propria formazione titolare sul piede di partenza. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Porta e difesa: il sogno Alisson e i tagli. Tra i pali, la delusione per il rendimento di Di Gregorio è palese. Il sogno della dirigenza rimane Alisson, con la speranza di riaprire i dialoghi sfruttando il caos scoppiato a Liverpool dopo l’addio di Arne Slot. Il reparto arretrato subirà un drastico restyling: Gleison Bremer: rischia di essere il sacrificato d’oro per questioni di bilancio, complice la mancata qualificazione in Champions. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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