Roma 3 top della rosa di Gasperini sul piede di partenza | la situazione | CM

Tre dei giocatori più rappresentativi della rosa di Gasperini sono vicini alla partenza. La situazione attuale riguarda possibili cessioni in vista della prossima sessione di mercato estivo. Le trattative sono in corso e potrebbero portare a cambiamenti significativi nella composizione della squadra. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata, ma le voci si intensificano nelle ultime settimane.

Aggiornamenti importantissimi per quel che concerne il calciomercato Roma: ecco cosa potrebbe accadere in estate. C’è ancora tanta delusione a Roma per l’eliminazione dall’Europa League per mano del Bologna, ma grazie al successo in campionato contro il Lecce gli uomini di Gasperini hanno agguantato la Juve al quinto posto in classifica, a sole tre lunghezze dal quarto posto del Como. L’ultimo utile alla qualificazione alla prossima Champions League e proprio la volata per l’accesso alla massima competizione continentale per club rischia di avere ripercussioni importanti sulle strategie di mercato della compagine capitolina. Svilar (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Roma, 3 top della rosa di Gasperini sul piede di partenza: la situazione | CM Articoli correlati Leggi anche: Roma, Gasperini vuole la conferma di Pellegrini: la situazione | CM Leggi anche: Gasperini-Roma, possibile addio a fine stagione: la situazione in casa giallorossa | CM Una selezione di notizie su Roma 3 top della rosa di Gasperini sul... Discussioni sull' argomento Roma-Bologna 3-4: Cambiaghi gela l'Olimpico ai supplementari, Gasperini fuori dall'Europa League; Dall'Inghilterra: Il Napoli piomba su Calafiori, concorrenza di 3 top club italiani!; Cosa succede alla Roma di Gasperini? Dal sogno Scudetto al tracollo del girone di ritorno, la difesa balla e i punti non arrivano: anche il 4° posto così è un miraggio; Biasin: Roma-Bologna la partita europea più bella. Italiano ha riportato i rossoblù al top. Roma, 3 top della rosa di Gasperini sul piede di partenza: la situazione | CMAggiornamenti importantissimi per quel che concerne il calciomercato Roma: ecco cosa potrebbe accadere in estate. C’è ancora tanta delusione a Roma per l’eliminazione dall’Europa League per mano del ... calciomercato.it Giuntoli è pronto a rientrare: dalla Roma all'estero, tante ipotesi sul tavolo per l'ex dirigente della Juventus - facebook.com facebook Via di Sant’Agostino #Roma x.com