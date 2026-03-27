juventus la top 11 dei rimpianti bianconeri sul mercato

Negli ultimi anni, la Juventus ha speso circa 900 milioni di euro sul mercato della prima squadra, spesso utilizzando i giovani della Next Gen per generare liquidità. La squadra ha anche ceduto diversi giocatori, portando via circa 120 milioni di euro, mentre oggi i loro valori di mercato si avvicinano ai 300 milioni. Un elenco di undici giocatori rappresenta i principali rimpianti per le operazioni di mercato del club.

Top 11 di rimpianti: ceduti per 120 milioni, oggi ne valgono quasi 300 Negli ultimi anni la Juventus ha investito circa 900 milioni di euro sul mercato della prima squadra, ricorrendo spesso ai giovani della Next Gen come strumento per generare cassa. Oggi però i bianconeri devono fare i conti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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