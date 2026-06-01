Il Manchester United è interessato all’attaccante serbo e potrebbe fare un’offerta nei prossimi giorni. La situazione attuale non è ancora definita, ma si attendono sviluppi nelle prossime settimane. La trattativa riguarda un possibile trasferimento e ulteriori dettagli sono ancora da conoscere. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma il club inglese ha mostrato interesse per l’attaccante in vista della prossima sessione di mercato.

Altro colpo di scena per quel che riguarda il futuro dell’attaccante serbo: nei prossimi giorni se ne saprà di più. Mancano poche settimane alla scadenza del contratto (30 giugno) e il futuro di Dusan Vlahovic appare ancora incerto. L’attaccante serbo potrebbe rinnovare con la Juve a cifre dimezzate rispetto all’ingaggio attuale, ma intanto arrivano aggiornamenti importanti dall’Inghilterra. Spalletti e Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it Secondo quanto riportato da “Caughtoffside.com”, il Manchester United sarebbe infatti alla ricerca di un nome altisonante in attacco e proprio Vlahovic sarebbe in lizza con Robert Lewandowski e Victor Osimhen per vestire la casacca dei Red Devils. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, Vlahovic nel mirino del Manchester United: la situazione

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