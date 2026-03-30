Il Manchester United ha messo nel mirino due giocatori italiani per il mercato estivo del 2026. Si tratta di un centrocampista e di un difensore, entrambi attualmente in squadre di Serie A. Le trattative sono in fase di valutazione e non sono ancora stati definiti dettagli economici o altre condizioni. La società inglese sta monitorando attentamente le prestazioni dei due calciatori nelle rispettive competizioni nazionali.

"> Il Manchester United si prepara al mercato estivo del 2026. Il Manchester United è in fermento mentre si prepara per il mercato estivo del 2026. In particolare, la dirigenza dei Red Devils sta pianificando di rinforzare il centrocampo, un’area che ha mostrato lacune nelle ultime stagioni. Con l’obiettivo di tornare ai vertici del calcio globale, l’attenzione è rivolta a talenti emergenti e giocatori affermati. Tra i nomi che stanno circolando con insistenza, figurano Sandro Tonali del Newcastle e Elliot Anderson del Nottingham Forest. Entrambi rappresentano profili interessanti per un Manchester United che necessita di freschezza e creatività nel suo reparto mediano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tonali e Anderson nel mirino del Manchester United per il mercato estivo.

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