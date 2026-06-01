La Juventus valuta nuovamente l’acquisto di Mateta come possibile sostituto di Vlahovic, che sembra destinato a lasciare il club. Il giocatore è stato più volte monitorato nelle ultime settimane, e il club sta valutando le offerte di mercato. La trattativa ancora non è ufficiale, ma si intensificano i contatti tra le parti. La società ha confermato di essere alla ricerca di un attaccante in vista della prossima stagione.

Torino, 1 giugno 2026 – Mai come ora la Juventus balla sulle punte. Con Dusan Vlahovic in uscita, appare ancora la soluzione più probabile vista la distanza economica tra le parti, la dirigenza valuta l’innesto di una o due punte di stazza e fisico, come da richiesta di Luciano Spalletti, anche perché in odor di cessione ci sono anche Louis Openda e Jonathan David. Torna in auge un nome che la Juventus aveva già cercato a gennaio, assieme al Milan, ovvero Jean Philippe Mateta, autentico mattatore del Crystal Palace vincitore di due trofei in due anni (Fa Cup e Conference League). Il centravanti francese va in scadenza nel 2027 e la Vecchia Signora ci starebbe facendo più di un pensiero per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, spunta di nuovo Mateta: può essere lui il sostituto di Dusan Vlahovic

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JUVE MATETA PER FARE COSA, SPALLETTI ALLATTACCO, MINGUEZA COSA SUCCEDE NEWS MERCATO JUVE

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