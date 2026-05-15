Dusan Vlahovic si trova al centro di un momento di incertezza, mentre la trattativa tra il giocatore e la società juventina sembra essere di nuovo in stallo. Il tecnico desidera il suo acquisto, ma il giocatore sembra ancora indeciso e non ha ancora dato una risposta definitiva. La Juventus, nel frattempo, sta valutando altre opzioni e ha messo nel mirino un attaccante che milita in un’altra squadra. La situazione resta in evoluzione, con molti aspetti ancora da chiarire.

Ma cosa vuole fare Dusan Vlahovic? In casa Juve se lo chiedono un po’ tutti. E forse, al momento, la risposta lui nemmeno ce l’ha. Del suo rinnovo si sta parlando e scrivendo da mesi. Forse, quasi un anno. Perché sapere che l’attaccante sia a scadenza di contratto apre a scenari di calciomercato sicuramente interessanti. Ma gli infortuni hanno un peso e il suo ingaggio da quasi 12 milioni di euro netti pure. E hanno un peso anche le parole e le considerazioni di Luciano Spalletti, che su Vlahovic vorrebbe fondare l’attacco non del presente, quanto del futuro della Juventus. Una scelta forte, quasi clamorosa, viste le mosse di mercato dello... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dusan Vlahovic, la trattativa è di nuovo in stallo: Spalletti lo vuole, lui tentenna. La Juve punta Mateta

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Vlahovic ha fatto le sue scelte | La Juventus

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